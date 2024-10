Milton atinge categoria 5 enquanto a Flórida se prepara para evacuações em massa

Os moradores da costa da Flórida no Golfo do México estavam se apressando na segunda-feira para se preparar para a chegada de um furacão de categoria 5, enquanto equipes de trabalhadores se esforçavam para remover os montes de destroços deixados pelo furacão Helene há duas semanas e as estradas se enchiam de pessoas fugindo.

O olho do furacão Milton pode tocar terra na região de Tampa Bay na quarta-feira, que não sofreu o impacto direto de um furacão de categoria 3 ou superior em mais de um século. Os cientistas preveem que o sistema se enfraquecerá ligeiramente antes de tocar terra, embora possa manter a força de furacão à medida que atravessa a Flórida em direção ao Oceano Atlântico. Essa trajetória pouparia outros estados devastados pelo Helene, que matou pelo menos 230 pessoas em sua passagem pela Flórida e pelas Carolinas.

"A declaração de Milton é séria", disse a prefeita de Tampa, Jane Castor, em uma coletiva de imprensa. "Se você quiser desafiar a Mãe Natureza, ela vencerá 100% das vezes".

O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse na segunda-feira que era essencial remover os escombros deixados por Helene antes da chegada de Milton para que não se transformem em projéteis.

Os meteorologistas alertaram sobre a possibilidade de ondas de 2,4 a 3,6 metros em Tampa Bay. Este é o nível mais alto já previsto para a região e quase o dobro dos níveis atingidos há duas semanas durante a passagem do furacão Helene, disse Maria Torres, porta-voz do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

A tempestade também poderia trazer inundações generalizadas. Estava prevista uma precipitação de 13 a 25 centímetros (5 a 10 polegadas) de chuva no território continental da Flórida e nas Flórida Keys, e até 38 centímetros (15 polegadas) em algumas áreas.

A área metropolitana de Tampa tem mais de 3,3 milhões de habitantes.

"É uma população enorme. Está muito exposta, é muito inexperiente, e essa é uma premissa perdedora", disse Kerry Emanuel, professor de meteorologia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. "Sempre pensei que Tampa seria a cidade que mais preocupação causaria".

Grande parte da costa oeste da Flórida estava sob alerta de furacão e ondas ciclônicas. Também foi emitido um alerta de furacão para partes do estado mexicano de Yucatán, que se espera ser afetado pela passagem do furacão Milton ao norte.

Milton intensificou-se rapidamente na segunda-feira sobre o leste do Golfo do México. Tinha ventos máximos sustentados de 165 mph, conforme relatado pelo NHC. À noite, o centro da tempestade estava a cerca de 635 milhas de Tampa e se deslocava na direção leste-sudeste a 9 mph.

A área metropolitana de Tampa Bay ainda não se recuperou completamente da passagem do furacão Helene e suas poderosas ondas de tempestade. Doze pessoas morreram lá. Os piores danos foram registrados ao longo de uma cadeia de ilhas barreira que vai de St. Petersburg a Clearwater.

“Vão ser mísseis voadores”

Os salva-vidas do condado de Pinellas, na península que forma a baía de Tampa, estavam a retirar cadeiras e outros artigos que poderiam ser levados pelo vento forte. Em outras áreas, pilhas de fogões, cadeiras, frigoríficos e mesas de cozinha aguardavam para ser recolhidas.

Sarah Steslicki, who lives in Belleair Beach, said she felt frustrated that more debris had not been collected earlier. Sarah Steslicki, que mora em Belleair Beach, disse sentir-se frustrada por mais detritos não terem sido recolhidos anteriormente.

"Perderam tempo e não recolheram os escombros, e agora estão com pressa para recolhê-los", disse Steslicki na segunda-feira. "Se este nos atingir, serão mísseis voadores. Vai haver coisas flutuando e voando pelo ar".

O condado de Hillsborough, onde fica Tampa, ordenou a evacuação de áreas próximas à baía de Tampa e de todas as casas móveis e pré-fabricadas até terça-feira à noite.

O presidente Joe Biden aprovou uma declaração de emergência para a Flórida, e a representante federal Kathy Castor disse que 7.000 trabalhadores federais foram convocados para ajudar, em uma das maiores mobilizações de pessoal federal da história.

Recusa em evacuar

A abordagem de Milton lembrou o furacão Irma de 2017, quando cerca de 7 milhões de pessoas foram exortadas a evacuar a Flórida em um êxodo que congestionou rodovias e lotou postos de gasolina. Algumas pessoas que saíram se comprometeram a nunca mais evacuar.

Na segunda-feira de manhã, algumas bombas de gasolina nas áreas de Fort Myers e Tampa já não tinham mais gasolina. O combustível continuava a chegar à Flórida, e o estado havia acumulado centenas de milhares de galões de gasolina e diesel, e muito mais está a caminho, afirmou DeSantis.

Um fluxo constante de veículos seguia para o norte em direção à extremidade oeste da Flórida pela Interestadual 75, a rodovia mais importante no lado oeste da península, depois que os moradores começaram a evacuar. As pistas no sentido sul estavam congestionadas por quilômetros, à medida que outras pessoas seguiam em direção à relativa segurança de Fort Lauderdale e Miami, do outro lado do estado.

Apesar de a casa de Tanya Marunchak em Belleair Beach ter sido inundada com mais de 1,2 metros (4 pés) de água trazidos pelo furacão Helene, ela e seu marido não estavam certos se deveriam evacuar ou não. Ela queria sair, mas seu marido achava que sua casa de três andares era resistente o suficiente para aguentar o furacão Milton.

"Perdemos todos os nossos carros, todos os nossos móveis. O primeiro andar ficou completamente destruído", disse Marunchak. "Esta é a situação climática mais estranha que já aconteceu."

Por que Milton se intensificou tão rapidamente?

A velocidade dos ventos do Milton aumentou em 148 km/h (92 mph) em 24 horas, um ritmo que só fica atrás do furacão Wilma em 2005 e do furacão Félix em 2007. Uma razão pela qual o Milton se fortaleceu tão rapidamente é por causa de seu pequeno olho, disse Phil Klotzbach, pesquisador de furacões da Universidade Estadual do Colorado.

A tempestade passará previsivelmente através do que é chamado de ciclo de substituição da parede do olho, um processo natural que forma um novo olho e amplia o tamanho da tempestade, mas enfraquece a velocidade de seus ventos, disse Klotzbach.

O Golfo do México está incomumente quente agora, então "o combustível está lá", e provavelmente Milton passou por uma área muito quente que o ajudou a acelerar ainda mais, disse Kristen Corbosiero, cientista de furacões da Universidade de Albany.

O último furacão de categoria 5 a atingir o território continental dos Estados Unidos foi o furacão Michael em 2018.

Cancelamentos generalizados na Flórida e no México

Devido à tempestade, as escolas do condado de Pinellas, onde está localizado St. Petersburg, estavam sendo transformadas em abrigos. Os aeroportos em Tampa, St. Petersburg e Orlando planejavam fechar. O Walt Disney World informou que, por enquanto, estava operando normalmente.

No México, o governador do estado de Yucatán, Joaquín Díaz, ordenou o cancelamento de todas as atividades não essenciais, exceto as de supermercados, hospitais, farmácias e postos de gasolina a partir de segunda-feira, e autoridades mexicanas organizaram corridas de ônibus para evacuar os habitantes da cidade costeira de Progreso.

Passaram-se duas décadas desde que tantas tempestades atravessaram a Flórida em um período tão curto. Em 2004, cinco tempestades - um número sem precedentes - atingiram a Flórida em um período de seis semanas, incluindo três furacões que atingiram o centro do estado.

A apenas 30 metros da água em Fort Myers Beach, Don Girard estava preparando sua casa de três andares para a chegada de Milton. Helene inundou a casa duas semanas atrás e Debby fez o mesmo em agosto. Dois anos atrás, o furacão Ian provocou ondas que chegaram até o segundo andar.

"Foi difícil. Não vou mentir", disse Girard. "Os últimos dois anos têm sido bastante ruins".

Schneider reportou de Orlando. Os jornalistas da The Associated Press Kate Payne em Tampa, Terry Spencer em Fort Myers Beach, Freida Frisaro em Fort Lauderdale, Seth Borenstein em Washington, Brendan Farrington em Tallahassee e Mark Stevenson na Cidade do México contribuíram para esta reportagem.