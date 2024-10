Lotofácil: três apostadores faturam a loteria, um deles no interior de São Paulo

O sorteio da Lotofácil desta segunda-feira teve nada menos do que três ganhadores, um deles de uma cidade do interior de São Paulo, Várzea Paulista. Os outros dois ganhadores foram de São Luiz, no Maranhão, e Belém, no Pará.

ANÚNCIO

Cada um deles levou para casa a bolada de R$ 332.623,24. Mas não foram apenas eles os premiados da noite. A Lotofácil pagou também:

R$ 455,64 para 656 apostas que fizeram 14 pontos

R$ 30 para 16.010 apostas que fizeram 13 pontos

R$ 12 para 151.399 apostas que acertaram 12 pontos

R$ 6 para 709.881 apostas que acertaram apenas 11 números.

Os números sorteados hoje foram:

ANÚNCIO

02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25

TERÇA-FEIRA

Na terça-feira tem novo sorteio da loteria, desta vez com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 pode ser feita até 19h em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa.