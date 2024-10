Ex-jogador do Flamengo Junior é roubado por bandido com nome de famoso: Jhon Lenon

Ex-lateral do Flamengo Junior

O ex-lateral esquerdo do Flamengo e da Seleção Brasileira foi vítima de um roubo nesta segunda-feira, quando corria na praia, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A notícia é do site Pleno News.

Junior corria na areia quando o ladrão veio por trás e arrancou a corrente de ouro do pescoço do ex-atleta, correndo em seguida para o calçadão para fugir. Junior gritou por ajuda e um barraqueiro local, que viu o roubo, correu atrás e pegou o criminoso, recuperando a corrente do jogador.

Na hora de fazer o boletim de ocorrência, Junior teve mais duas surpresas.Uma é que o criminoso estava sendo monitorado pela Justiça por tornozeleira eletrônica, e a outra foi o nome do meliante: Jhon Lenon Lima da Costa.

Na delegacia, o jogador descobriu que o bandido com nome de artista tinha 24 anos e já havia sido condenado por roubo, em 2020.

Jhon Lenon foi autuado em flagrante na 16º Distrito Policial, da Barra da Tijuca, e será devolvido ao presídio para cumprir o resto da pena inicial e aguardar o julgamento por esse novo crime.