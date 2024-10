Ricardo Nunes diz que vai esperar para avaliar aliança com Marçal no 2º turno: “Assentar a poeira”

Ricardo Nunes (MDB), que vai disputar o segundo turno das eleições com Guilherme Boulos (PSOL), na capital paulista, afirmou que vai esperar um pouco para analisar uma possível aliança com Pablo Marçal (PRTB), que ficou em terceiro lugar nas eleições de domingo (6). Em entrevista ao “UOL News”, o prefeito disse que não descarta apoios, mas ainda é cedo para essa definição.

“Ainda está cedo. Tivemos esse resultado ontem à noite e ainda não discutimos essa questão dos apoios. (...) Como diz o ditado popular, né? Deixa assentar a poeira. Tranquilidade”, afirmou Nunes.

O prefeito reconheceu, no entanto, que o apoio dos 1.179.274 eleitores que votaram no ex-coach é sim importante. “O eleitor do Marçal é fundamental. Desejo, preciso e quero muito que possamos ter esses votos, até porque muitos deles defendem aquilo que a gente também defende”, afirmou.

Pablo Marçal, por sua vez, disse que o apoio ainda depende se o candidato do MDB vai aceitar incluir algumas de suas propostas no plano de governo. “Tomara que o Ricardo leve em consideração algumas das nossas propostas, porque o eleitorado dele é exatamente do tamanho do meu eleitorado, espero que ele leve em consideração”, disse.

Outros candidatos

Por enquanto, Tabata Amaral (PSB), que ficou em quarto lugar, anunciou apoio ao deputado Guilherme Boulos logo após saber sobre o segundo turno. “Eu vou votar em Guilherme Boulos. Porque eu não consigo e não conseguiria jamais colocar o meu voto em um projeto liderado por Ricardo Nunes. Mas saibam, eu e Guilherme Boulos representamos projetos absolutamente diferentes para São Paulo e para o Brasil”, disse ela.

A candidata do PSB ressaltou que Ricardo Nunes “é o pior prefeito que São Paulo já teve” e disse que ele não pode ser reeleito.

Já José Luiz Datena (PSDB), que terminou a disputa em quinto, ficou bem apático com seu resultado nas urnas e destacou que não deve mais seguir na política. Ele disse que não vai apoiar nenhum candidato no segundo turno, apesar do seu partido, o PSDB, ter se posicionado a favor de Ricardo Nunes.

Resultado das urnas em SP

Com 100% das urnas apuradas em São Paulo, Ricardo Nunes obteve 29,48% dos votos (1.801.139), seguido por Guilherme Boulos, que somou 29,07% (1.776.127). Já Pablo Marçal foi o terceiro, com 28,14% (1.719.274).

A quarta candidata mais votada foi Tabata Amaral, que obteve 9,91 % dos votos (605.552), seguida por José Luiz Datena, que conseguiu 1,84 % dos votos (112.344).

Veja os votos dos demais candidatos:

Maria Helena (Novo) 1,38% (84.212 votos)

Ricardo Senese (SP): 0,09% (5.593 votos)

Altino Prazeres (PSTU): 0,05% (3.017 votos)

João Pimenta (PCO): 0,02% (960 votos)

Bebeto Haddad (DC): 0,01% (833 votos)

O total de votos nas eleições em São Paulo foi de 6.773.587, sendo que 6.108.218 foram válidos (90,18 %). A abstenção chegou a 2.548.857 (27,34%).

Já os brancos foram 241.734 (3,57 %) e os nulos, 422.802 (6,24%).