Mais um ataque de Pitbull contra criança é registrado no interior de São Paulo

Os casos de ataques de pitbull crescem dia a dia em todo o país. Desta vez, um menino de apenas oito anos foi atacado por um cão da raça pitbull na noite do último sábado, quando passava pela rua no municio de Ibaté, na região de São Carlos, interior de São Paulo.

O garoto passava pela rua quando o cachorro investiu contra ele, com ferocidade, sem motivo aparente, e mordeu sua coxa, causando um ferimento sério. Locais que estavam no local conseguiram espantar o animal e o menino foi levado às pressas com cortes profundos na perna e perdendo muito sangue. Ele recebeu atendimento médico no Pronto Socorro e não corre risco de morte.

De acordo com testemunhas, esse não é a primeira vez que esse cão pitbull ataca uma criança no bairro. Há menos de um mês o animal atacou outra criança, mas acabou ferindo gravemente a avó do menino que entrou na frente para proteger o neto do cão feroz. A idosa foi levada ao hospital com ferimentos graves e não houve mais informações sobre seu estado de saúde.

EM BLUMENAU

Na semana passada, houve um ataque com um cachorro da mesma raça contra um motoqueiro que fazia entregas na cidade de Blumenau, em Santa Catarina.

O homem passava pelo local quando o animal pulou em cima dele. Na tentativa de fugir do cachorro, o entregador bateu em outro carro e caiu da moto, fraturando o tornozelo. Quando a equipe de emergência chegou, ele ainda apresentava sinais de ferimentos na mão condizentes com mordidas de cachorro.

Segundo a polícia, o pitbull estava solto na rua, sem coleira, e seu tutor não foi encontrado para prestar esclarecimentos.