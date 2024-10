Novo ataque de Pitbull: desta vez, motoqueiro tenta fugir e sofre acidente

Em um novo ataque de um cão da raça Pitbull, desta vez em Blumenau, em Santa Catarina, um motoqueiro que fazia entregas acabou sofrendo um acidente enquanto tentava fugir do animal, nesta quinta-feira. A notícia é do ND+.

O homem, de 32 anos, passava de moto pelo local quando o cachorro partiu para cima dele e durante a fuga ele acabou batendo contra um Ford KA e caiu no chão.

Quando os bombeiros chegaram ao local, ele estava acordado, mas com suspeita de fratura no tornozelo direito e ferimentos na mão compatíveis com mordidas de cachorro. Ele foi imobilizado pela equipe de resgate e levado ao Hospital de Santo Antônio, na cidade, onde está internado. O motorista do Ford KA não ficou ferido.

O pitbull que o atacou estava solto na rua, sem coleira, e seu tutor não foi encontrado para prestar esclarecimentos.

Outro ataque

Na última quarta-feira, um animal da mesma raça se soltou da corrente e atacou uma aposentada de 80 anos em Grajaú, na zona Sul de São Paulo. A vítima sofreu mordidas profundas na região do pescoço, falecendo após ser socorrida.

O Pitbull se soltou da corrente do quintal do vizinho e, segundo os moradores locais, ela ajudava a alimentar o animal e a limpar a área onde ele dormia, mas apesar de conhecê-la o cachorro não se conteve e atacou com verocidade até ser contido por vizinhos.

O dono do cachorro prestou depoimento e vai responder pela morte da idosa em liberdade.