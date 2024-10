Eleições 2024: Esses famosos ficaram bem longe dos cargos públicos desejados

As personalidades da mídia sempre dão o que falar durante o período eleitoral, seja durante a campanha ou no dia da votação. Em São Paulo, há quem tenha tentado conquistar um cargo público municipal, mas acabou sendo esquecido pelo eleitor, como José Luiz Datena, que concorreu à Prefeitura de São Paulo, pelo PSDB.

O famoso apresentador de programas policiais, como o ‘Brasil Urgente’, da Band, finalmente concorreu ao cargo de prefeito da capital paulista, mas não foi eleito. Ele terminou a disputa, em primeiro turno, com apenas 1,84% dos votos, ficando em 5º lugar.

Com apenas 112.344 votos, menos do que o vereador mais votado da cidade, Lucas Pavanato (PL), Datena ficou atrás de Tabata Amaral (PSB) que ficou em quarto lugar, com 9,92% dos votos, e Pablo Marçal, que conquistou a terceira posição, com 28,14%.

O apresentador também revelou que não vai apoiar nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno na capital e que ficará fora da política nas próximas eleições.

O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, também concorreu a um cargo público na cidade de São Paulo e não conseguiu se eleger. Candidato pelo Avante, disputava uma vaga para vereador, mesmo diante das polêmicas envolvendo o fim do seu casamento e as inúmeras dívidas em nome da empresa que administrava.

Ao longo da campanha, o ex da apresentadora e modelo falava sobre o “direito dos homens” e afirmava que existiam “denúncias falsas” por meio da Lei Maria da Penha. Sua pauta política não teve tanta força e ele conquistou apenas 2.246 votos.

Fora da capital,a atriz e jornalista Cristina Prochaska, famosa por suas personagens nas novelas ‘Vale Tudo’ (1988-1989) e ‘Direito de Amar’ (1987), também não conseguiu o número suficiente para concorrer em segundo turno pela prefeitura de Ubatuba. A candidata do PSOL teve apenas 402 votos, que representaram 0,77% do total.