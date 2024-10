Resultado Lotofácil 3213: veja os números sorteados neste sábado

dinheiro no bolso

O concurso 3213 da Lotofácil vai pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas neste sábado (5) um prêmio estimado em R$ 4,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil desta sexta-feira são:

01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 25

Sorteio de ontem

Apesar de ser a loteria que mais premia entre todas da Caixa, ontem ninguém levou o dinheiro da Lotofácil, que acumulou. Porém, 451 apostas acertaram 14 números e cada uma ganhou R$ 1.152,65. Na faixa dos 13 acertos, 10.681 apostas faturaram R$ 30,00 cada.

APOSTA

A Lotofácil tem sorteio de segunda a sábado, a partir das 20h. O preço da aposta simples, com 15 números, é de R$ 3, mas o apostador pode optar por marcar mais dezenas no volante de aposta, 20 no máximo, mas o preço da aposta sobe para R$ 46.512,00.