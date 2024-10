Confira os números da Quina deste sábado

O prêmio do concurso 6551 da Quina que será sorteado neste sábado (5) pode chegar a R$ 2,2 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Veja as dezenas sorteadas para a Quina neste sábado:

46, 49, 54, 63, 79

SORTEIO DE SEXTA-FEIRA

Ontem nenhum apostador levou o dinheiro do prêmio da Quina, que acabou acumulando novamente. Trinta e oito apostas fizeram a quadra e cada uma delas faturou R$ 8.696,48. Na faixa dos três acertos, 2.851 apostas ganharam R$ 110,39.

COMO JOGAR NA QUINA

Para apostas na Quina, basta preencher o volante de 80 números com entre 5 e 15 números. A aposta simples, com 5 números, custa R$ 2,50. Quanto mais números forem preenchidos no volante, mas cara será a aposta.