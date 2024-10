Prontuário de cocaína divulgado por Marçal sobre Boulos é falso, segundo Polícia Civil de SP

A Polícia Civil de São Paulo confirmou que o laudo médico relacionando o candidato à prefeitura, Guilherme Boulos (PSOL), com o uso de cocaína é falso. O documento foi publicado pelo rival Pablo Marçal (PRTB), na última sexta-feira (4).

Por meio de exames grafotécnicos, a assinatura do médico no documento foi dada como falsa, segundo uma publicação do Estadão. Em breve o laudo será divulgado pela corporação.

De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), José Roberto de Souza, médico responsável pela assinatura do documento, tem o cadastro médico inativo e já morreu.

Uma ex-funcionária de José Roberto de Souza também relatou ao GLOBO que não reconhece a assinatura que consta no documento divulgado por Marçal. Ela compartilhou imagens de um certificado de conclusão de um curso feito no Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Campinas (IHHC), avalizado pelo médico.

A assinatura do receituário publicado por Marçal também se difere de uma procuração em um processo de José Roberto de Souza no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), conforme autenticidade verificada pelo Tribunal e UOL.

Entenda o caso: