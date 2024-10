“Ele não tem limites”: Guilherme Boulos pede prisão de Marçal por divulgação de laudo falso sobre uso de drogas

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, fez uma live ontem à noite para desmentir um laudo apresentado por Pablo Marçal em suas redes onde o psolista consta como “positivo” para o uso de cocaína.

O laudo é assinado por um médico que já faleceu e os dados incorretos no documento apresentado por Marçal foram esclarecidos por Boulos em sua live. “Simples assim. O cidadão não tem limite. A um dia da eleição, ele inventa essa fake news. Agora, gente, chegou num limite para ele. Estamos entrando agora a noite com um pedido de prisão contra ele, na Justiça Criminal. Dele e do dono da clínica. Dele e do dono da clínica”, afirmou Boulos na live.

Veja o vídeo postado por Boulos:

Leia a nota da campanha de Boulos:

Nota da Campanha de Guilherme Boulos

O documento publicado por Pablo Marçal é falso e criminoso e ele responderá e arcará com as consequências em todas as instâncias da Justiça – eleitoral, cível e criminal. Uma atitude inaceitável de quem prova não ter limites em sua capacidade de mentir.

Marçal mostra mais uma vez ser um criminoso recorrente, que usa de mentiras absurdas para atacar a honra e a reputação e tentar promover uma manipulação sem precedentes no processo eleitoral.

Não podemos normalizar esse tipo de método que já colocou em xeque a nossa democracia no passado recente e que, agora, ameaça a normalidade destas eleições.

Marçal pagará pelos seus crimes.