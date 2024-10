Quase 500 cidades terão transporte público gratuito nas eleições 2024 em São Paulo; confira a lista

Quase 500 cidades paulistas terão isenção das tarifas no transporte público nos dias das eleições municipais. A medida atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), de novembro do ano passado, que tornou obrigatória as passagens gratuitas nos dia das votações.

Dessa forma, as passagens serão gratuitas no primeiro turno, que ocorre no próximo domingo (6), e também no segundo, no dia 27 de outubro. A norma destaca, ainda, que as frotas de veículos em circulação devem ser as mesmas aplicadas nos dias úteis.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, 496 cidades confirmaram a isenção das tarifas. Os demais municípios não se manifestaram, mas não necessariamente devem cobras as taxas.

Veja abaixo a lista das cidades paulistas que confirmaram a tarifa zero nas eleições: