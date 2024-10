É assim que o Domo de Ferro de Israel funciona contra ataques aéreos

O Iron Dome, também conhecido como Dome de ferro, é o sistema de defesa antimísseis que protege Israel de ataques aéreos de foguetes, morteiros e drones. Este sistema foi projetado especificamente para interceptar ameaças de curto alcance, aquelas que viajam entre 4 e 70 quilômetros.

A sua eficácia foi comprovada repetidamente, com uma taxa de sucesso próxima dos 90%, tornando-a uma das defesas mais avançadas do mundo. Desenvolvido pela estatal Rafael Advanced Defense Systems com apoio financeiro dos Estados Unidos, o Iron Dome começou a operar em 2011, em resposta a ataques de foguetes vindos do Líbano e da Faixa de Gaza.

A principal proteção de Israel enfrenta seu maior teste

Os ataques ocorridos em 2011, perpetrados por grupos como o Hezbollah e o Hamas, representaram uma ameaça constante às áreas urbanas e estratégicas de Israel. Desde a sua implementação, o agora aclamado e potente sistema de segurança interceptou mais de 2.000 projéteis.

O sistema consiste em três componentes principais: um radar de detecção e rastreamento, um sistema de gerenciamento de batalha e controle de armas (BMC) e um lançador de mísseis Tamir. O radar detecta o lançamento de um foguete inimigo e calcula sua trajetória. Se o sistema determinar que o foguete atingirá uma área povoada ou estratégica, o lançador de mísseis Tamir será ativado para interceptar a ameaça no ar antes que ela cause danos.

Uma das características mais notáveis do Iron Dome é a sua capacidade de discriminar entre foguetes que representam um perigo real e aqueles que cairão em áreas desabitadas. Essa seletividade ajuda a reduzir o custo das operações, já que cada míssil Tamir custa aproximadamente US$ 35.000 a US$ 50.000.

A Cúpula de Ferro de Israel continua sendo seu maior aliado

O sistema é altamente móvel, permitindo que seja rapidamente implantado em diferentes áreas de Israel. Uma bateria Dome completa pode proteger grandes áreas, e o país tem atualmente pelo menos 10 baterias em operação.

O Iron Dome faz parte de um sistema de defesa mais amplo que inclui outros componentes, como o David’s Sling e o sistema Arrow, projetados para interceptar mísseis de longo alcance. Juntos, esses sistemas formam um escudo defensivo capaz de neutralizar ameaças tanto dentro como fora da atmosfera terrestre.