Apostador de Bauru, no interior de SP, é um dos ganhadores

Quatro apostadores levaram o prêmio da Lotofácil sorteada nesta quarta-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. Um deles é da cidade de Bauru, no interior de São Paulo, e os demais são de Salvador, na Bahia, Fortaleza, no Ceará, e Blumenau, em Santa Catarina. Cada um dos sortudos vai levar para casa R$ 1.495.855,27.

Os números sorteados foram:

01, 03, 04, 07, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25

Também foram premiados os apostadores que acertaram apenas 14 números. Foram 469 apostas e cada uma delas levou R$ 1.967,40. Na faixa dos ganhadores com 13 números, 16.641 apostas faturaram R$ 30,00.

SORTEIO DE HOJE

A Lotofácil retoma nesta quinta-feira com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão. Para concorrer, basta fazer sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa até 19h. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio da loteria pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube a partir das 20h.