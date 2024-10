São Paulo deve bater na casa dos 36º C nesta quarta, mas frente fria muda o tempo

A cidade de São Paulo amanheceu com céu aberto e sol brilhando e a previsão para esta quarta-feira é de mais um dia com temperaturas elevadas e baixa umidade, com termômetros podendo chegar nos 36º C e umidade abaixo dos 30%.

ANÚNCIO

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, entre o final da tarde desta quarta e o início da noite a aproximação de uma frente fria já começa a mudar o tempo, com aumento da nebulosidade e rajadas de ventos.

A chuva mesmo só deve chegar na quinta-feira, e de forma isolada, em algumas regiões do estado, mas deve ser o suficiente para amenizar o forte calor e o tempo seco predominante nos últimos dias. Na cidade de São Paulo, a máxima deve cair para a faixa dos 22º C e a umidade sobe para 60%.

Na sexta-feira também há previsão de chuva e de baixas temperaturas, mas quem acha que o refresco vai durar muito tempo está enganado. No domingo, o calor já retorno com tudo em todo o estado, com previsões de a te 33º C.

QUALIDADE DO AR

Na cidade de São Paulo, a qualidade do ar nesta quarta-feira é classificada como “ruim”. O calor e a baixa umidade dificultam a dispersão dos poluentes, tornando o ar carregado de partículas que podem ser nocivas para a saúde da população, principalmente quem tem doenças respiratórias ou cardíacas.

Neste quadro, os especialistas aconselham a redução de esforço ao ar livre e cuidados especiais com crianças e idosos.