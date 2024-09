‘Não se parece em nada com o pai’: a aparência chocante do filho de Richard Gere

Homer Gere chamou a atenção

O filho mais velho do intérprete do icônico ‘Pretty Woman’ roubou os holofotes durante sua passagem pelo festival de cinema. Uma aparição pública incomum, pois o jovem de 24 anos está muito distante do lado público de seu famoso pai. Ele é um grande desconhecido para a maioria do público que ficou louco nas redes sociais com ele.

O jovem é filho do ator e da modelo e prestigiada ceramista Carey Lowell. Único filho deste segundo casamento que terminou em termos muito ruins quando ele tinha 13 anos, iniciando uma dura batalha legal pela herança familiar e pela custódia dele. De acordo com a revista Vanitatis, tornou-se um dos divórcios mais caros de Hollywood.

Após anos de conflitos, as águas se acalmaram e o relacionamento entre pai e filho sempre foi o melhor, pois eles vivem juntos com seu pai, Alejandra, e seus dois irmãos mais novos na grande mansão rural que o ator possui perto de Nova York.

Mesmo que tudo esteja pronto para que a família se mude para Madrid, Homer permanecerá nos Estados Unidos para continuar seus estudos na Universidade de Brown, onde está se especializando em Medicina.

Nada parecido ao seu pai

O portal Bright Side destaca que no Festival de Veneza, os fãs ficaram cativados pela aparência impressionante de Homer e seu comportamento descontraído no tapete vermelho. Ele parecia relaxado, mostrando amplos sorrisos para as câmeras.

