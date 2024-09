Operação ‘Grande Família’ prende quadrilha de traficantes composta por pai, mãe e filhos

Uma operação da Polícia civil do Distrito Federal batizada de “Grande Família’ desbaratou nesta sexta-feira uma quadrilha de traficantes composta pelo pai, mãe e os dois filhos que vendiam cocaína em uma residência na região de Samambaia. A notícia é do site Metrópoles.

O pai e chefe da operação é Gustavo Dias, de 35 anos. Além dele, foram presas a esposa Jéssica Dias e a filha Sofia, que atuavam fazendo entrega de droga a domicílio e ‘drive-thru’, que consistia na entrega de pequenas quantidades de cocaína por uma abertura no portão da casa. O filho mais novo do casal, de apenas 16 anos, também operava no esquema, de acordo com as investigações.

Como o pai era registrado como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e tinha muitas armas, ele as usava para ameaçar os vizinhos para que não o denunciassem e toda a vizinhança tinha muito medo dele.

Segundo a polícia, há um integrante de fora da família, um ex-militar da Força Aérea Brasileira (FAB), cujo papel era manter o grupo informado sobre a presença da polícia na região. Ele também vendia droga diretamente para os consumidores em uma adega na região.

Todos foram presos e deverão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores e podem pegar até 29 anos de prisão em regime fechado.