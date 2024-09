Estudante dirigindo BMW atropela e mata ciclista na Via Anchieta, em São Bernardo

Um jovem de 21 voltando da faculdade com mais dois amigos atropelou e matou um ciclista que trafegava pelo acostamento do km 13 da Via Anchieta, em São Bernardo, região do ABC paulista, na noite desta sexta-feira.

Diego Gama Ainzua Bruzzone conduzia uma BMW 320 M Sport, um carro de luxo avaliado em R$ 350 mil e disse à polícia que fez uma ultrapassagem e quando volta a sua faixa original não percebeu que o trânsito à sua frente havia parado, então jogou o carro para o acostamento ‘por instinto’, perdendo o controle a atropelando o ciclista.

Marcelo Sampaio Camargo tinha 56 anos e trabalhava como técnico de refrigeração, era casado e tinha uma filha. Ele foi socorrido pela equipe de resgate da Ecovias, concessionária da rodovia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.

O jovem motorista, de acordo com a polícia, ficou no local e aguardou a chegada dos agentes, quando foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ele afirmou que estava dentro dos limites de velocidade da pista, mas a perícia ainda está averiguando essa informação.

Como não possui histórico criminal, não estava embriagado e permaneceu no local até a chegada da polícia, Diego prestou depoimento e foi liberado para responder o crime em liberdade. De acordo com a polícia, ele não possui nenhum histórico criminal.