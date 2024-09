Detector de metais e segurança individual marcam debate deste sábado entre candidatos à Prefeitura de São Paulo

A preocupação com a segurança dos candidatos e de todas as pessoas presentes no estúdio está e tornando a tônica dos debates, em detrimento da discussão de projetos e propostas para a cidade de São Paulo.

Neste sábado, mais uma vez, os candidatos se reúnem para mais uma sabatina, desta vez na TV Record, e cada um deles terá um segurança pessoal desarmado o acompanhando durante todo o tempo do debate. Além disso, todas as pessoas que entrarem no estúdio da TV Record deverão passar por detector de metais para garantir que ninguém se aventure com uma arma. A segurança será reforçada. Somente três assessores poderão acompanhar cada candidato e para garantir que eles novamente não troquem socos, pelo menos 30 agentes estarão nas dependências do estúdio durante o debate deste sábado.

A Record não confirma, mas também é muito provável que as cadeiras estejam parafusadas no chão par não serem usadas como armas, como ocorreu no episódio no qual José Luiz Datena acertou Pablo Marçal. Nahuel Medina, cinegrafista de Marçal que deu um soco no assessor de Ricardo Nunes (MDB) no último debate não poderá participar desta vez, por decisão judicial.

ONDE ASSISTIR

O debate deste sábado será transmitido na TV Record a partir das 20h40 e contará com a participação de seis candidatos, Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), José Luiz Datena (PSDB), Tabata Amaral (PSB) e Maria Helena (Novo).