Assessor de Pablo Marçal que agrediu assessor de Ricardo Nunes não poderá ir a debate por medida protetiva da Justiça

Por decisão da Justiça, o videomaker de Pablo Marçal (PRTB) Nahuel Medina está impedido de ir ao debate deste sábado, na TV Record, onde os candidatos à Prefeitura de São Paulo mais uma vez serão sabatinados.

Medina é o assessor que foi gravado dando um soco em Duda Lima, assessor do candidato Ricardo Nunes (PMDB), no debate da última segunda-feira, no canal Flow. A Justiça acatou o pedido de medida protetiva feita por Lima e com isso o agressor não poderá compartilhar o mesmo ambiente da vítima.

“A decisão da Justiça deixa claro àqueles que deturpam a verdade quem é o agressor e quem é a vítima. Foi uma agressão grave e covarde, que a Justiça já deixa evidente que não passará impune”, afirmou Daniel Bialski, o advogado da campanha do atual prefeito.

Em virtude da agressão, Duda Lima levou seis pontos no olho esquerdo e registrou um boletim de ocorrência por agressão. A confusão ocorreu no momento em que Marçal acabava de ser expulso do debate por desrespeitar as regras, no último bloco, quando nas considerações finais voltou a atacar Ricardo Nunes e dizer que o prenderia se fosse eleito, apesar das advertências da organização. Neste momento, começa uma confusão no estúdio e Medina dá um soco na cara de Duda Lima, na frente dos candidatos e demais participantes do debate.

Reveja a gravação da agressão:

Pablo Marçal é expulso do debate do Flow News após descumprir as regras do debate e gera briga generalizada. Um assessor do candidato Ricardo Nunes (MDB) foi agredido com um soco no rosto por um aliado de Marçal e deixou o local sangrando.



— Eixo Político (@eixopolitico.com.br) September 23, 2024 at 11:23 PM

Nesta sexta-feira, em sua primeira declaração desde o incidente, Medina disse que foi o ‘Datena da vez’: “Veio uma fúria em mim, uma raiva tão grande. Não pensei em mais nada. Fui o Datena da vez. Me senti provocado. Só que tem uma diferença. Eu fui agredido. Ele arrancou meu celular”, afirmou Nahuer.