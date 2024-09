Promotor diz que há novidades sobre sumiço de Priscila Belfort; família suspeita de aborto ilegal

Estreou nesta semana a série “Volta Priscila”, do Disney+, que trata do desaparecimento da servidora pública Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, ocorrido em janeiro de 2004. O caso segue sem um desfecho ao longo de 20 anos, mas agora o promotor do caso, André Luiz Cardoso, afirmou ao documentário que há novidades sobre a investigação.

“Nós temos que aguardar o surgimento de novas informações, como vem acontecendo no momento, para fazer novas diligências, que não podem ser reveladas. Tem coisa nova vindo aí”, disse o promotor na série, sem detalhar quais seriam as novidades.

Cardoso ressaltou que o caso continua sendo investigado. “Uma pessoa desaparecida você não tem como arquivar simplesmente aquele inquérito, ainda que eventual homicídio prescreva, história daquela pessoa, o que aconteceu com ela, isso tem que ser contado”, ressaltou.

No documentário, várias suspeitas são levantadas sobre o que pode ter acontecido naquele dia 9 de janeiro de 2004. A jovem trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro, que fica na Avenida Presidente Vargas, região central da cidade, mas saiu para almoçar e nunca mais foi vista.

Suspeitas

A polícia trabalha até hoje com a principal hipótese de que Priscila tenha sido vítima de um sequestro, tanto que o caso foi assumido pela Delegacia Antissequestro (DAS). Um homem, chamado Gerinho, foi apontado como suspeito, pois teria dito a uma outra vítima que, após capturar a jovem, a matou. Porém, o homem foi morto em uma Operação no Complexo do Alemão e não chegou a ser interrogado.

Em 2007, a secretária Elaine Paiva da Silva se entregou ao Ministério Público do Rio de Janeiro, quando disse que matou Priscila com quatro tiros. O crime teria sido cometido a pedido de um traficante preso, por conta de uma suposta dívida da irmã de Belfort com o tráfico. A mulher indicou onde o corpo estaria, contudo, as informações dela não batiam e, ao longo da investigação, a polícia descartou a participação dela no caso. No fim, ela mesma voltou atrás e negou a confissão.

Já a família de Priscila suspeita que ela possa ter sido vítima de um aborto ilegal. Na data em que sumiu, ela teria saído para se encontrar com o namorado, que foi quem avisou aos parentes que ela não tinha chegado ao local combinado. Inicialmente o rapaz concordou com a suspeita sobre sequestro, mas anos depois disse que acreditava que ela foi para algum lugar “com as próprias pernas”.

Porém, como a jovem tinha dito que estava enjoada e com cólicas, Vitor Belfort acredita que ela estava grávida e possa ter sido levada para fazer um aborto ilegal. “Na minha cabeça, hoje, é uma possibilidade ela ter ido abortar uma criança. Aconteceu alguma coisa errada e falaram: ‘Ninguém pode ser culpado’. É uma opção”, afirmou o lutador.

Joana Prado, cunhada de Priscila e esposa de Vitor Belfort, também citou no documentário que o namorado passou a ter um comportamento estranho depois do sumiço, sendo que ele acessou o computador da jovem e apagou os arquivos, o deixando completamente vazio. Na mesma ocasião, ele também teria repetido várias vezes que desconhecia o uso de antidepressivos por parte de Priscila.

A cunhada também suspeita que a jovem estivesse grávida. “Ela falou: ‘ah, não sei, pode ser, minha menstruação está atrasada’. Mas, hipóteses, né?”.

O pai de Priscila, José Marcos Belfor, por sua vez, é um dos únicos que não acreditam na suposta gestação. “Ela falava tudo pra mim e isso ela não falou”.

O então namorado da servidora pública, que não teve o nome revelado, foi procurado pela produção da série, mas não quis se pronunciar sobre o caso.