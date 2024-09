Novos ataques com projéteis e drones ocorreram na fronteira entre o Líbano e Israel

A guerra entre Israel e o grupo islâmico Hezbollah escalou para níveis críticos nesta quinta-feira, 26 de setembro, com novos ataques mútuos e declarações de guerra de ambas as partes. O grupo paramilitar muçulmano xiita libanês lançou múltiplas ondas de projéteis e drones contra assentamentos e bases militares no norte de Israel, enquanto Israel respondeu com bombardeios intensivos sobre o Líbano.

O Hezbollah reivindicou ataques em várias áreas do norte de Israel, incluindo Kiryat Motzkin, um complexo industrial em Haifa e o assentamento fronteiriço de Kiryat Shmona. Eles também afirmaram ter lançado mísseis Falaq-2 de fabricação iraniana e mais de 80 projéteis contra a cidade de Safed. Entre seus alvos também estavam a base militar de Dado e a sede da Divisão da Galileia.

Por sua vez, as Forças de Defesa de Israel confirmaram ter matado Mohamed Srur, chefe da unidade de drones do Hezbollah, durante um bombardeio em um subúrbio de Beirute. Este ataque faz parte de uma campanha de bombardeios em larga escala que Israel tem realizado desde segunda-feira, resultando em mais de 600 mortos e forçando milhares de libaneses a deixarem suas casas.

Netanyahu promete continuar com a ofensiva

De Nova York, onde está para participar da Assembleia Geral da ONU, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deixou claro que Israel não irá parar sua campanha militar: “Continuaremos atacando o Hezbollah com todo o nosso poder até alcançarmos todos os nossos objetivos.”

As declarações afastam as esperanças de um cessar-fogo de 21 dias, promovido pelos Estados Unidos e França e apoiado por vários países. Netanyahu enfatizou que sua principal prioridade é garantir o retorno dos 67.000 israelenses deslocados pelos combates no norte do país.