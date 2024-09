Eric Adams torna-se o primeiro prefeito em exercício de Nova Iorque a ser acusado numa histórica investigação federal

O prefeito Eric Adams foi acusado por um grande júri por acusações relacionadas a uma investigação federal, disseram fontes ao The Post, enquanto o desafiante chefe executivo afirmava que estava sendo perseguido pelo governo federal por falar sobre a crise migratória da cidade.

Espera-se que o promotor federal Damian Williams revele na quinta-feira a histórica acusação, a primeira contra um prefeito em exercício da cidade de Nova Iorque, de acordo com as fontes.

Se entregará às autoridades?

Adams se entregará às autoridades no início da próxima semana, disseram as fontes.

A acusação é resultado de uma investigação federal de um mês sobre violações de arrecadação de fundos de campanha e influência estrangeira. As acusações que ele enfrenta ainda não foram tornadas públicas. Adams negou anteriormente qualquer infração e repetiu frequentemente que disse aos membros de sua campanha e administração para cumprirem a lei.

"Sempre soube que se defendesse os interesses dos nova-iorquinos, seria um alvo, e foi isso que me tornei. Se for acusado, sou inocente e lutarei com toda a minha força e espírito contra isso," disse Adams em resposta às acusações.

Demissão?

Numa declaração em vídeo divulgada posteriormente, Adams disse que não renunciaria e se comprometeu a "lutar contra essas injustiças".

"Vou solicitar um julgamento imediato para que os nova-iorquinos possam ouvir a verdade. Os nova-iorquinos conhecem a minha história. Sabem de onde venho. Tenho lutado contra a injustiça toda a minha vida", continuou.

"Essa luta tem continuado como seu prefeito. Apesar de nossas súplicas, quando o governo federal não fez nada porque suas políticas de imigração fracassadas sobrecarregaram nosso sistema de abrigos sem nenhum alívio, coloquei as pessoas de Nova York à frente do partido e da política".

Outros acusados

Espera-se que pelo menos outras três pessoas também sejam acusadas, embora o The Post não tenha conseguido confirmar imediatamente suas identidades. Após a notícia da acusação, a polícia instalou barreiras do lado de fora da Gracie Mansion, a casa do prefeito, e obrigou os jornalistas a se retirarem da casa.

Por volta das 11:50 da noite, o ex-chefe de gabinete de Adams, Frank Carone, saiu da propriedade. Quando os jornalistas perguntaram se Adams estava preocupado com os problemas legais, Carone respondeu: “De jeito nenhum”.

Depois, aproximadamente meia hora depois, três caminhonetes pretas foram vistas saindo da mansão com as luzes de emergência acesas.