Moradores passam mais de 18h sem luz após queda de dirigível do São Paulo; vídeos mostram acidente

Dirigível com símbolo do São Paulo Futebol Clube caiu sobre casas em Osasco, na Grande SP; uma pessoa teve lesões leves

Moradores do bairro Veloso, em Osasco, na Grande São Paulo, passaram mais de 18 horas sem luz após a queda de um dirigível com símbolo do São Paulo Futebol Clube (SPFC). O acidente ocorreu por volta do meio-dia de quarta-feira (25), mas a energia elétrica só foi completamente restabelecida por volta das 6h desta quinta-feira (26). Uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi socorrida.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da queda do dirigível. Veja abaixo:

As imagens mostram quando o dirigível atingiu casas que ficam na Rua Sarah Veloso. O Corpo de Bombeiros e equipes da Defesa Civil foram ao local, sendo que uma pessoa que estava na cabine da aeronave foi socorrida com ferimentos leves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A operação para retirada do dirigível seguiu até a madrugada desta quinta-feira, por isso, por questões de segurança, o fornecimento de energia teve de ser interrompido no local.

O SPFC informou que o dirigível pertence a uma empresa contratada pelo time para fazer uma ação para o jogo entre São Paulo e Botafogo, que ocorreu na noite de quarta-feira pelas quartas de final da Libertadores. O equipamento saiu de Carapicuíba, na Grande São Paulo, e fazia um voo teste quando houve a queda.

“O São Paulo FC lamenta o incidente ocorrido com o dirigível contratado por locação da Airship do Brasil Indústria e Serviços Aéreos SA. A empresa já havia prestado este mesmo serviço ao Clube por ocasião da final da Copa do Brasil, em 2023, sem nenhuma intercorrência. O aparelho fazia um teste nesta manhã em preparação ao sobrevoo noturno, previamente autorizado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que estava programado para a região do estádio”, destacou o time de futebol.

“O Clube informa que, felizmente, não houve feridos com gravidade e está prestando todo o suporte necessário aos tripulantes e demais envolvidos”, concluiu o São Paulo.

Investigação

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) foram acionados para realizar a coleta de dados da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-ZAD.

“Na coleta de dados são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, afirmou o órgão.