McLaren roxa de Deolane é apreendida em SP; veículo já havia sido recolhido

A Mclaren roxa de Deolane Bezerra foi apreendida pela Polícia Civil de Campinas na noite da última quarta-feira (25). O veículo, modelo 720S Coupé, é avaliado em R$ 2,9 milhões.

O mesmo carro já havia sido apreendido em agosto deste ano com o filho da influenciadora, Gilliard Santos, de 20 anos. O jovem havia sido flagrado dirigindo o carro de luxo sem carteira de habilitação (CNH) na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo. O veículo também estava sem placas e com a cor adulterada.

Carro foi liberado após ser apreendido

Na ocasião, o carro havia sido encaminhado ao pátio de recolhimento de veículos, passou por perícia e depois foi liberado para a família de Deolane.

A nova apreensão faz parte de uma investigação sobre lavagem de dinheiro, que teria como foco a compra e venda de veículos de luxo.

A Mclaren, que se encontra no nome de uma concessionária alvo de operação, foi levada ao pátio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Campinas.

De acordo com nota enviada ao site ‘Metrópoles’, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais civis realizaram o mandado de busca e apreensão relacionado à investigação sobre lavagem de dinheiro.

“No local, encontraram um veículo com bloqueio judicial, que estava na posse de uma mulher de 36 anos [Deolane Bezerra]”, informa o texto.

O caso foi registrado como localização/apreensão de veículo na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) do Deinter 2.

“Muitas mentiras espalhadas”, diz Deolane em entrevista à imprensa pela primeira após prisão

Deolane Bezerra, solta na última terça-feira (24), compareceu à 12ª Vara Criminal, no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, na manhã desta quarta-feira (25), para assinar o termo de compromisso do alvará de soltura.

A influenciadora estava presa sob investigação da Polícia Civil, que deflagrou a ‘Operação Integration’, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro com casas de apostas esportivas, conhecidas como bets.

Em entrevista à imprensa, ela disse que “muitas mentiras foram espalhadas”.

“Estou me sentindo muito bem. Quero agradecer a todos que tiveram um trabalho honesto. Foram muitas mentiras espalhadas. Creio muito no senhor Jesus Cristo e que a Justiça será feita”, disse a influencer ao sair do fórum.

Antes de entrar no fórum, Deolane havia agradecido ao desembargador Eduardo Guilliod, responsável por acatar o habeas corpus pedido pela defesa do dono da empresa ‘Esportes da Sorte’, uma das investigadas na operação.

“Graças a Deus, o desembargador Eduardo Maranhão viu as ilegalidades no processo e tudo vai dar certo. Eu sou inocente. Agradeço aos que me apoiaram. Não posso falar sobre o processo, está em segredo de Justiça, mas posso falar que sou inocente”, comentou Deolane.