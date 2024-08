Polícia apreende carro de luxo dirigido pelo filho de Deolane Bezerra em São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu um carro de luxo que pertence ao filho da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. O McLaren foi encaminhado para um pátio de recolhimento de veículos situado na Zona Leste da capital.

O veículo de cor roxa deve ficar no local, devidamente credenciado ao Tribunal de Justiça, até a realização de exame pericial e a regularização da documentação.

Segundo o Boletim de ocorrência, ao ser abordado pelos policiais, o filho da ex-participante de ‘A Fazenda’ relatou não ter carteira de habilitação.A mesma informação chegou a ser confirmada quando dos agentes consultaram o Centro de Operações da PM (Copom).

Ainda no boletim de ocorrência consta que o carro de luxo estava sem placa e que teve sua cor alterada, de vermelho para roxo. Questionado, o filho de Deolane respondeu que não foi o responsável pela substituição da cor e que já adquiriu o veículo “envelopado” em roxo.

O filho de Deolane Bezerra prestou depoimento e foi liberado. O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador no 30º DP.

O clima azedou após conversa de Deolane e Fiuk vazar

A amizade de Deolane Bezerra e Fiuk parece estremecida após a declaração do ex-BBB sobre o possível namoro com a ex-peoa de A Fazenda 14, que deixou no ar se eles realmente formam um casal.

Na conversa, a advogada diz que não é uma menina, mas uma mulher e questiona o amigo se ela fez algo que o chateou para ele piorar os boatos sobre o romance inexistente, segundo ela

“Qual é, amigo? Falei algo que te chateou na entrevista? Por que você está dando a entender que rolou algo?”, questionou a influencer.

Deolane disse que não estava entendendo mais nada e que sempre foi muito carinhosa com o filho de Fábio Jr. Já Fiuk respondeu, em meio aos boatos de flertes, que foi generoso e tranquilo ao publicar o vídeo no Instagram. O famoso ainda revelou que “desencanou” da polêmica.