Litoral de São Paulo tem 39 praias impróprias para banho

Das cento e setenta e cinco praias que compõem o litoral paulista, 39 delas são consideradas “impróprias” para banho, de acordo com o Mapa de Qualidade das Praias da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

ANÚNCIO

No litoral sul, da praia do Embaré, em Santos até a praia dos Campos Elíseos, em Mongaguá, praticamente todas receberam bandeira vermelha para o uso dos banhistas. A partir de Itanhaém, apenas a praia do Centro foi considerada inadequada para banho. As praias de Itararé e da Ilha Porchat, em Santos, receberam bandeira verde para os banhistas.

No litoral norte, Itaguá, em Ubatuba, Tabatinga, Prainha, em Caraguatatuba, Viana, na Ilhabela, e Perequê, Enseada e Avenida Santa Maria estão impróprias para banho. Todas as demais receberam bandeira verde para banho de mar.

CLIQUE AQUI E VEJA A SITUAÇÃO DE CADA PRAIA NO LITORAL DE SP

Mapa das Praias (Reprodução/Cetesb)

Esses dados referem-se à última medição realizada pela Cetesb no mês de agosto e setembro. A próxima medição será realizada em 3 de outubro.

A classificação das praias impróprias é feita com base na densidade de bactérias fecais resultantes de análises feitas em cinco semanas consecutivas, de acordo com a legislação, e utiliza três marcadores microbiológicos de poluição fecal, de acordo com a Cetesb: coliformes termotolerantes (antigamente denominados Coliformes fecais), E. coli e enterococos.