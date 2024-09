Durante a operação policial que investiga o envolvimento com lavagem de dinheiro em jogos ilegais, houve uma quebra de sigilo na movimentação bancária de Aislla Rocha, dona da empresa Vai de Bet junto com o marido, André Rocha; ambos são amigos pessoais de Gusttavo Lima e sócios do cantor na empresa.

O EXTRA teve acesso aos dados bancários da dona da empresa, que revelam os gastos entre 2019 e 2023. A empresária, assim como o marido e outros envolvidos, foram considerados foragidos e tiveram a prisão preventiva decretada no início da semana. No entanto, conseguiram habeas corpus e a detenção foi revogada.

Gastos da sócia de Gusttavo Lima chamam atenção de investigação: R$ 1,3 milhões em BMW, R$ 900 mil em bolsas e bike de R$ 70 mil (Reprodução/Instagram)

Segundo a investigação, a polícia apurou mais de 1,8 mil notas fiscais de compras feitas por Aislla, relacionadas em 61 folhas do inquérito, apontando o surgimento de seu nome em 33 CNPJs sendo dona ou sócia das empresas.

Manifestações luxuosas

Por meio das redes sociais, a empresária manifesta uma vida luxuosa com aquisições caras. Em seu perfil do Instagram, é possível ver registros de viagens à Grécia, onde comemorou o aniversário de Gusttavo Lima pouco tempo antes da operação policial. A sócia também conta com outros destinos registrados em sua rede.

Adepta a uma vida luxuosa, Aislla teria gastado aproximadamente R$ 64 mil em três produtos da famosa marca francesa Dior, sendo um lenço, um óculos de sol e uma bolsa de couro.

Conforme as movimentações da empresária, Aislla adquiriu a bolsa Birkin, da Hermés, em setembro de 2021, por R$ 67.363,64. Após oito meses, a sócia apostou em um segundo modelo Constance Alligator Mini, por R$ 116.342,86. Em setembro de 2022, comprou a Birkin 30 Box Bleu Saphir, de R$ 167.136,15.

Dentre outras aquisições de luxo envolvendo sapatos, maquiagem e acessórios, Aislla também teria gastado R$ 290 em um moedor de pimenta da Le Creuset, uma marca famosa no mundo dos famosos.

Segundo o EXTRA, que teve acesso às movimentações da sócia, Aislla adquiriu um Ford Fiesta de R$ 29 mil em 2019. Já em 2022, comprou um BMW X6, avaliado em R$ 1.054.000,00. A sócia também conta com uma bicicleta Specialized Levo SL Expert Carbon de R$ 70 mil.

Investigação e habeas corpus

A Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva de Aislla e André Rocha, bem como a de Gusttavo Lima, no início da semana, como consequência de uma operação policial que investiga envolvimento com lavagem de dinheiro em jogos ilegais. O casal, que é dono da empresa Vai de Bet, não tinha retornado da viagem da Grécia e foram dados como foragidos.

No entanto, nesta terça-feira (24), o mandado de prisão dos envolvidos foi revogado. Por meio das redes sociais, Aislla se manifestou por meio de mensagens bíblicas e desabafos.

“Os últimos dias foram difíceis e dolorosos, cheios de acusações e injustiças, mas o mais desafiador foi a distância dos meus filhos”, desabafou. “Jamais imaginei passar por algo assim: ser acusado injustamente de algo que não fiz, sem qualquer chance de defesa ou explicação.”

A dupla de empresários conta com um patrimônio de aproximadamente R$ 20 milhões. Juntos, o casal soma mais de 40 empresas registradas, contando com capital inicial de R$ 19,3 milhões.