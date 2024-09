Trump surpreende nas pesquisas com liderança em estados-chave e confirma uma corrida eleitoral muito acirrada

As eleições presidenciais nos Estados Unidos são especiais, já que o candidato com a maioria das preferências a nível nacional não vence, mas sim aquele que tem mais votos no colégio eleitoral. Em 2020, por exemplo, Hillary Clinton recebeu 65,8 milhões de votos em comparação com os 62,9 milhões de Trump, mas no colégio eleitoral, o republicano superou o democrata por 304-227 e venceu a Casa Branca.

Portanto, pesquisas como a da NBC News que mostram Kamala Harris com uma vantagem nacional de 49% contra 44% de Donald Trump não necessariamente preveem a vitória da atual Vice-Presidente dos Estados Unidos.

Dos 50 estados que contribuem com votos para o Colégio Eleitoral, além do Distrito de Colúmbia (Washington), uma grande maioria mostra uma clara inclinação para Harris ou Trump, e, portanto, especialistas determinaram que há apenas sete estados indecisos que decidirão, no final, o próximo presidente dos Estados Unidos.

O que dizem as pesquisas nos estados-chave para as eleições nos Estados Unidos?

Uma das pesquisas mais prestigiadas nos EUA, a do New York Times/Siena College publicada nesta segunda-feira, mostra que Donald Trump tem vantagem nos estados “campo de batalha” do Arizona, Geórgia e Carolina do Norte.

O mais surpreendente é o que está acontecendo no Arizona, um estado vencido por Joe Biden em 2020, onde em agosto Harris tinha uma vantagem de 5%, mas agora Trump está à frente nas pesquisas 50%-45%. A mudança é surpreendente e um aviso para a candidatura democrata, pois parece estar perdendo apoio entre os eleitores latinos.

Na Geórgia, estado que surpreendentemente favoreceu o candidato democrata há quatro anos, a vantagem também é para Trump, 49-45.

As coisas estão mais apertadas na Carolina do Norte, onde o magnata republicano tem uma ligeira vantagem de 49-47 na pesquisa do Times/Siena.

Kamala Harris pode vencer sem esses estados?

Harris ainda poderia vencer sem a Carolina do Norte, Arizona e Geórgia, mas sua margem de erro seria zero.

Os outros estados-chave são Wisconsin, Michigan, Pensilvânia e Nevada (que não foram pesquisados desta vez pelo Times/Siena) e outras pesquisas mostram que Kamala Harris está liderando lá.

O Vice-Presidente dos Estados Unidos parece ter uma base de 225 votos eleitorais e se ela vencer em Wisconsin, Michigan, Pensilvânia e Nevada, ela alcançaria 275, ultrapassando a marca de 270 necessária para alcançar a presidência dos Estados Unidos.

Mas o cenário atual e as pesquisas recentes apenas confirmam que os Estados Unidos estão enfrentando uma das eleições mais acirradas de sua história.