Saldo da saidinha de presos em SP: 800 foram recapturados descumprindo medida judicial

Nesta segunda-feira, os cerca de 50 mil detentos beneficiados com a ‘saidinha’ temporária da cadeia voltaram para suas respectivas prisões, após uma semana de liberdade, mas nem todos voltaram por vontade própria.

Oitocentos e vinte e nove detentos foram recapturados durante a semana em todo o estado de São Paulo após serem recapturados descumprindo as medidas impostas pela Justiça essenciais para manter o benefício.

De acordo com as regras da ‘saidinha’, os presos que deixaram os presídios não podiam ficar fora de casa entre 20h e 5h ou frequentar festas e eventos noturnos sob pena de também perder a regalia. Todos também deveriam voltar à cadeia até as 18h desta segunda-feira.

As prisões dos detentos que descumpriram as medidas cautelares ocorreram em grande parte na Capital e região metropolitana (331), mas foram flagrados também detentos em Piracicaba (60), Sorocaba (51), São José do Rio Preto (51), Bauru (47), São José dos Campos (46), Campinas (36), Santos (35), Presidente Prudente (34) e Araçatuba (14).

Essa foi a terceira saidinha do ano e a próxima será a do Natal, mas ainda não há certeza que ela vá ocorrer, já que o presidente Lula vetou proposta que acabava com as saidinhas, mas os deputados derrubaram o veto do presidente. A saidinha de setembro ocorreu por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e não há garantia que essa decisão seja mantida até o final do ano.