Calor deve chegar aos 33º C na cidade de São Paulo nesta terça-feira

O paulistano deve enfrentar mais um dia de sol forte e calor intenso, com os termômetros chegando na casa dos 33º C no período da tarde, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O dia será também marcado pela baixa umidade relativa, podendo oscilar abaixo dos 30% entre o horário de 11h e 15h, nível considerado perigoso para a saúde humana. Nesta segunda-feira, no período da tarde, a umidade relativa bateu na casa dos 20%.

Isso ocorre por que uma massa de ar quente e seco predomina sobre toda a região sudeste ao longo desta semana, a primeira desde que começou a primavera, e mantém as temperaturas elevadas e a umidade baixa em todo o estado, sem previsão de chuva.

O tempo só começa a mudar a partir de sexta-feira, quando uma frente fria vindo do sul deve trazer chuva para toda a região e ajudar a baixar a temperatura.

POLUIÇÃO

Outro fator agregado à baixa umidade é a poluição do ar na Capital está tornando a vida do morador de São Paulo ainda mais difícil. O ar seco dificulta a dispersão de poluentes e a qualidade do ar em toda a região metropolitana de São Paulo começa a apresentar níveis de moderado a ruim.

Saúde

A baixa umidade e a má qualidade do ar prejudica principalmente idosos, crianças e portadores de doenças crônicas, como doenças respiratórias ou cardíacas.