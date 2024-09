Adolescente vai parar na UTI após ser esfaqueado por colega na saída de escola, no interior de SP

Briga na saída de escola termina com adolescente esfaqueado e outro apreendido, em Bragança Paulista, no interior de SP

Um adolescente de 14 anos foi esfaqueado por um colega na saída de uma escola em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A vítima teve o pulmão perfurado e segue com quadro considerado grave. Já o agressor foi identificado e apreendido pela Polícia Militar.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na segunda-feira (23). Ambos os estudantes cursam o 9º ano na Escola Estadual Ismael Aguiar Leme. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que os garotos se desentenderam e um deles levou uma faca. Na saída, ele atacou o outro com pelo menos três golpes.

O menor ferido foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Santa Casa de Bragança Paulista. Após ter um agravamento do quadro de saúde, precisou ser transferido para a UTI do local. Não há outros detalhes sobre o estado da vítima.

Já o menor agressor fugiu do local, mas foi identificado e apreendido em casa pela PM. Depois de ser ouvido na delegacia, ele foi levado para a Fundação Casa de Atibaia.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação ressaltou que a briga ocorreu fora das dependências da unidade escolar, mas que a PM foi acionada. Além disso, a pasta destacou que acionou a equipe do programa de melhoria da convivência e proteção escolar para acompanhar o caso.

Motivo da briga

A mãe do adolescente ferido, Nataly Gomes dos Nascimento, disse à TV Vanguarda que seu filho tinha recebido uma ameaça antes de ser esfaqueado, mas não soube explicar o motivo.

“Meu filho está com um corte na cabeça, uma perfuração no pulmão e uma na virilha. Ele está recebendo sangue agora. Vamos esperar e orar pra Deus que tudo isso seja resolvido. Isso não se faz. Briga, todo mundo tem briga, mas resolvam entre si, não precisa de uma facada, não precisa matar ninguém”, lamentou a mãe.