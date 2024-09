Umidade do ar caiu para 20% nesta segunda feira em São Paulo, diz CGE

O retorno da forte onda de calor levou os termômetros a marcarem a máxima de 32,6º C na tarde desta segunda-feira na Capital, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o que fez a umidade relativa do ar despencar para 20%.

ANÚNCIO

Lembrando que segundo os padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade relativa ideal deve estar entre 50% e 60%. Entre 12 e 20%, como chegou na cidade de São Paulo, a Organização recomenda ‘Estado de Alerta’, com recomendações para evitar exercícios físicos ao ar livre nos horários mais quentes do dia e evitar locais com aglomerações de pessoas.

O Inmet decretou “Estado de Atenção” para o calor em todo o estado e a Defesa Civil emitiu um alerta de baixa umidade em toda região metropolitana de São Paulo.

COMO VAI SER A SEMANA EM SP?

Segundo o CGE, a massa de ar quente deve predominar durante toda a primeira semana da primavera na região sudeste, por isso os dias serão ensolarados e muito quentes, com baixos níveis de umidade generalizados e sem expectativa de chuva nos próximos dias.

O tempo deve começar a mudar somente na sexta-feira, quando uma frente fria deve trazer chuva e temperaturas mais amenas para os estados da região sudeste, entre eles São Paulo.

Além da alta temperatura, a baixa umidade atrapalha a dispersão de poluentes na atmosfera, por isso a qualidade do ar deve ficar prejudicada nesta terá e quarta-feira em todas as cidades da região metropolitana, de acordo com o Centro de Gerenciamento.