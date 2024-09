Sob o efeito de drogas, homem agride e tenta estuprar a própria mãe no litoral de SP; ele foi preso

Um homem de 28 anos foi preso após tentar estuprar a própria mãe em Iguape, litoral de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a mulher chegou a ser agredida, sendo hospitalizada após sofrer fraturas.

O caso ocorreu na última sexta-feira (20) no bairro Rocio. A Polícia Militar (PM) foi acionada pelos vizinhos, que ouviram os gritos de socorro da vítima.

A população conseguiu deter o suspeito na calçada, que tentou escapar, até a chegada da polícia. Segundo o g1, o homem estava agressivo e sob o efeito de drogas durante a prisão.

A vítima foi atendida pelo hospitalizada e não prestou depoimento na delegacia por este motivo. A Polícia Civil aguarda exames médicos para confirmar se houve estupro.

A mulher foi atendida pela equipe do Pronto Atendimento Municipal e encaminhada para a encaminhada para a neurologia e ortopedia do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, em Pariquera-Açu.

De acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) o caso foi registrado como estupro, lesão corporal e violência doméstica na delegacia da cidade. O caso segue sob investigação.

Homem agride e tenta estuprar a própria mãe no litoral de SP; ele foi preso Imagem: g1/reprodução redes sociais

VÍDEO: Homem invade salão de beleza e mata a ex-mulher a facadas na Região Metropolitana de SP

As polícias Civil e Militar procuram por Luiz Victor Ortega Xavier, de 29 anos, que invadiu um salão de beleza e matou a ex-mulher a facadas, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. A manicure Luana Ferreira, de 32 anos, trabalhava no local quando foi atacada e não resistiu. Antes de fugir, o homem ainda feriu uma cliente do estabelecimento, que foi socorrida. A Justiça já decretou a prisão temporária do autor do crime, mas ele segue foragido.

O vídeo abaixo, divulgado pela “CNN Brasil”, mostra o crime (assista abaixo):

O crime ocorreu no último sábado (21), no salão de beleza que fica na Avenida Flora, no bairro do Jaguaribe. As imagens mostram quando o homem entrou no local, por volta das 9h, e já caminhou em direção à ex-mulher. Mesmo com o estabelecimento cheio de gente, ele partiu para cima de Luana e a esfaqueou 15 vezes.

Na sequência, ele sai correndo do salão e, na fuga, ainda esfaqueou uma cliente. Depois, o homem ainda apareceu entrando em um carro, que estava estacionado na avenida, e fugiu do local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como tentativa crime consumado de feminicídio e tentativa de homicídio no 5º DP de Osasco. A prisão temporária do suspeito foi solicitada à Justiça, que acatou. Assim, ele é considerado foragido.