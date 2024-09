Primavera chega com calor intenso e baixa umidade em todo estado de São Paulo

O paulistano deve enfrentar uma semana de muito calor e a volta da ar seco durante essa semana, de acordo com previsão da Climatempo, com o retorno da massa de ar quente predominando sobre o centro-sul do país.

De acordo com os meteorologistas, as temperaturas já disparam a partir desta segunda-feira na Capital, região de Sorocaba e Vale do Paraíba, com os termômetros marcando a máxima de 33ºC. No decorrer da semana, são esperadas temperaturas de até 36ºC nas cidades da Grande São Paulo.

No interior do estado a situação é ainda pior, com os termômetros chegando a 38ºC nesta segunda nas regiões de Presidente Prudente, Rio Preto e Araçatuba, mas até quinta-feira a Climatempo prevê que essas regiões atinjam recordes de até 42º C.

No litoral sul e Baixada Santista os próximos dias devem ser mais nublados, mantendo a temperatura mais baixa em relação ao resto do estado. No litoral norte o sol brilha durante toda a semana e os dias serão bastaste quentes.

FRENTE FRIA SALVA A SEMANA

Na sexta-feira, a chegada de uma nova frente fria deve trazer áreas de instabilidade, segundo a Climatempo, aumentando a nebulosidade e trazendo chuva para todo o estado, com raios e queda de granizo.

A área de instabilidade, porém, não será capaz de acabar com a onda de calor, mas as temperaturas apresentarão leve queda, fincando na média de 30º C em praticamente todo estado, menos na faixa litorânea de São Paulo.