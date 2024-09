Rock in Rio 2024: mais de 20 mil itens barrados na revista; veja o que pode levar

O Rock in Rio 2024 já começou com rigorosas medidas de segurança, refletidas na revista minuciosa realizada na entrada da Cidade do Rock. De acordo com o G1, mais de 20 mil itens foram barrados, destacando a importância de os participantes estarem bem informados sobre o que é permitido e o que deve ser deixado em casa. Para garantir uma experiência tranquila e sem contratempos, é fundamental compreender as regras estabelecidas pela organização do evento.

ANÚNCIO

O que pode levar para o Rock in Rio

Garrafas plásticas sem tampa;

Protetores solares e hidratantes;

Capas de chuva;

Boné;

Viseira;

Alimentos industrializados fechados, até 05 (cinco) itens por pessoa.

Itens proibidos: o que evitar levar ao festival

Por outro lado, a organização do Rock in Rio é enfática quanto aos itens que não devem ser levados para o festival. Abaixo dos principais objetos vetados:

Objetos cortantes e perfurantes;

Bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas de vidro ou metal;

Vapes;

Capacetes;

Drogas ilícitas e substâncias controladas;

Sinalizadores, fogos de artifício e explosivos;

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo;

Guarda-chuvas.

Dicas para uma experiência tranquila

Para evitar contratempos, a organização recomenda que os participantes utilizem armários disponíveis no local, caso precisem guardar itens não permitidos que possam ser necessários antes ou depois do festival. Há 3 tipos de locker, que variam por capacidade e custam de R$ 48 a R$ 78 por noite. Cada armário tem saída USB para carregar celular, mas é necessário levar o cabo.

Além disso, esteja bem preparado para as condições do dia, como calor ou chuva, garantindo que nada atrapalhe a diversão.