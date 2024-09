Rede social X pode voltar a funcionar no Brasil? Veja o que precisa acontecer

A rede social X, que recentemente suspendeu suas operações no Brasil, deu um passo importante na noite de sexta-feira (20) ao nomear uma representante legal no país. Conforme noticiado pelo G1, essa medida atende a uma das exigências feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão do acesso à plataforma há duas semanas. Apesar disso, o retorno da rede social ao Brasil ainda não está garantido.

Exigências adicionais para a retomada

Além da nomeação de um representante, que é uma obrigação legal, outros dois pontos foram cruciais para a suspensão da rede social: a recusa em bloquear perfis que disseminavam mensagens criminosas ou antidemocráticas e o não pagamento de multas impostas por essa falha. O primeiro ponto começou a ser resolvido na última quinta-feira, quando contas envolvidas nessas práticas começaram a ser suspensas. Já o segundo ponto foi tratado de forma compulsória, com o bloqueio de bens do X e da Starlink, outra empresa associada a Elon Musk, e a transferência de R$ 18,3 bilhões em ativos dessas empresas para a União.

Com todos esses pontos em mente, cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF) analisar se as exigências foram integralmente cumpridas. Se o tribunal considerar que tudo foi atendido, é possível que a rede social possa retomar suas operações no Brasil. Entretanto, essa decisão só deve ocorrer na próxima semana, não havendo expectativa de que seja tomada ainda neste fim de semana.

Usuários relataram breve acesso ao X, mas STF negou liberação

Internautas relataram que conseguiram acesso ao X por um breve período na manhã da última quarta-feira (18). Apesar disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou que a rede social tenha sido liberada e citou que houve uma “instabilidade do bloqueio”.

O futuro da rede social X no Brasil ainda é incerto. Tudo depende de uma nova decisão do STF, que avaliará se a nomeação do representante legal e as demais exigências foram devidamente cumpridas. Até lá, os usuários terão que aguardar para saber se a plataforma estará novamente disponível no país.