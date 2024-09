Ônibus de turismo com time de futebol americano tomba na Serra das Araras, deixando três mortos e 11 feridos

Na manhã deste sábado (21), um grave acidente ocorreu na descida da Serra das Araras, em Piraí, no Sul do Rio de Janeiro. Um ônibus que transportava 45 passageiros, entre eles atletas do time de futebol americano Coritiba Crocodiles, tombou na altura do km 225, resultando na morte de três pessoas e ferindo outras 11. De acordo com o G1, a concessionária CCR RioSP, responsável pela administração da Via Dutra, confirmou as informações e mobilizou equipes para atender a ocorrência.

O ônibus, que saiu de Curitiba e seguia em direção ao Rio de Janeiro, transportava o time que disputaria uma partida contra o Flamengo Imperadores, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. O acidente, ocorrido por volta das 10h, deixou a pista parcialmente interditada, causando um congestionamento de cerca de 7 km, enquanto os serviços de resgate e remoção do veículo eram realizados.

As três vítimas fatais eram homens, com idades variando entre 20 e 40 anos. Das 11 pessoas feridas, quatro apresentaram lesões moderadas e sete tiveram ferimentos leves. Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde receberam os primeiros socorros. Outras duas pessoas, que estavam no ônibus, não sofreram ferimentos e foram levadas para hotéis da região, com os demais passageiros que não precisaram de atendimento médico.

A viação Princesa do Campos, empresa responsável pelo ônibus, emitiu uma nota lamentando o ocorrido e afirmando que está prestando toda a assistência necessária às vítimas e suas famílias. A empresa também informou que as causas do acidente estão sendo investigadas, com o apoio de um perito especializado em acidentes dessa natureza.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para auxiliar no resgate e na orientação do trânsito. Até o início da tarde, o tráfego na região seguia lento, com a liberação apenas parcial da pista.