Comediante cega é assediada por colega durante apresentação de stand-up em São Paulo

A comediante Tatá Mendonça, conhecida como “Cega na Comédia”, formalizou uma denúncia de importunação sexual envolvendo o ato de outro comediante durante um show de stand-up comedy realizado em São Paulo. De acordo com a reportagem do G1, a denúncia está sob investigação da Polícia Civil.

Conforme a reportagem, imagens que circulam na internet mostram o momento em que o assédio teria acontecido. No registro, os comediantes Tatá Mendonça e Cadu Moura, cujo rosto aparece desfocado nos registros, estão no palco se apresentando quando em determinado momento o homem coloca as mãos nas costas da colega.

Após algum tempo, enquanto fala ao microfone, Cadu desce a mão para a região das nádegas de Tatá, que ao perceber retira a mão do homem. Cadu e Tatá atuam como comediantes de stand-up, sendo que o acusado também realizava trabalhos de editor para a colega.

O caso foi registrado como importunação sexual na Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência e encaminhado para o 92º Distrito Policial (Parque Santo Antônio). Até o presente momento ele não se pronunciou sobre o caso.

O que diz Tatá?

Por meio de suas redes sociais, Tatá comentou o caso com seus seguidores e desabafou ao revelar como era sua relação com o acusado. “Não sei nem por onde começar. Para variar, assédio... Sofri um assédio no palco. Ele era meu editor, supostamente. O dinheiro que eu pagava para você, eu tirava, muitas vezes, da minha boca, porque eu sabia onde eu tinha potencial para chegar”.

Tatá ainda revela ter ficado chocada com a postura do colega e se preocupado em ter provas para, somente então, seguir com a exposição e denúncia do caso. “Surtei porque achei que não ia ter vídeo, aí é difícil, porque eu não ia querer me expor. É difícil, mas, meninas, vamos começar a expor. Eles são nojentos, eles têm que passar vergonha”.

Na sequência, a comediante ainda desabafa sobre a situação como um todo e a relação que tinha com o colega antes do episódio de assédio. Por meio de sua fala, ela também reforça a diferença do apoio que percebia entre o trabalho do colega e o dela, e afirmou que mesmo com o episódio e o preconceito sofrido não vai desistir da carreira.

“Vim falar para o meu público agora: obrigada viu, porque foram vocês que me subiram. Nunca vou esquecer de nada, de como cheguei até aqui. Deus é maravilhoso. Eu não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de levantar a minha cabeça, porque é isso: vou sair da pobreza mesmo que o branco não queira”.