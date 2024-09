Apostador de Ferraz de Vasconcelos bota as mãos no prêmio da Lotofácil desta quinta-feira

Um apostador do município de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, foi o único ganhador do sorteio desta quinta-feira da Lotofácil, de acordo com a Caixa Econômica Federal. O sortudo apostador vai levar para casa R$ 1.320.351,51.

Os números sorteados foram:

01, 02, 04, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25

A faixa dos 14 acertos teve 196 apostadores e cada um deles vai levar para casa R$ 2.017,84. Já entre as apostas que só fizeram 13 pontos, 7.709 no total, cada uma vai levar R$ 30,

SORTEIO DE HOJE

Loteria retoma seu sorteio nesta sexta-feira, a partir das 20h, prometendo pagar ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

A aposta simples custa R$ 3 e pode ser feita nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

A Caixa transmite o sorteio das loterias em tempo real por seus canais no Facebook e Youtube.