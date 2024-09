Vítima de golpe do cartão em banco de SP, idoso ajuda a polícia a prender estelionatário foragido

Um idoso que foi vítima de um golpe com cartão em uma agência bancária do Grajaú, na zona sul de São Paulo, deu o troco na dupla de estelionatários após ter seu dinheiro subtraído. Ele foi ágil o suficiente para seguir os bandidos, anotar a placa do carro deles e avisar a polícia, que acabou prendendo um deles, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública.

O golpe ocorreu nesta quarta-feira. A dupla ficava na fila dos caixas de autoatendimento dentro do banco em busca da vítima perfeita. Quando o idoso, cujo nome foi preservado, fez a operação e deixou o caixa eletrônico, um deles o alertou que a tela ainda estava logada em sua conta e ele teria que inserir o cartão para finalizar o atendimento. “O golpe consiste nisso, ele permanece com o cartão da vítima, entregando um falso para ela e utiliza a senha para fazer saques e transferências”, explicou o 1° Tenente da Polícia Militar Gilvan Maciel.

No momento em que a dupla fugia, o senhor cujo cartão havia sido roubado avisou uma viatura que passava pelo local e os policiais conseguiram cercar o veículo com apoio do helicóptero Águia e da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas). Um dos suspeitos conseguiu fugir, mas o outro tentou se esconder nos fundos de um comércio e acabou preso em flagrante.

Ao consultar a ficha do preso, a polícia descobriu que ele tinha várias passagens pela polícia e era procurado pela Justiça. Com ele havia duas máquinas de cartão de crédito, um celular e 54 comprovantes de operações bancárias.

O caso está sendo investigado pelo 101º Distrito Policial, que fica no Jardim dos Imbuias, e como o preso era considerado foragido, a prisão em flagrante foi convertida para prisão preventiva.