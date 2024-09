Veja como participar do leilão de carros apreendidos em Guarulhos pelo Detran-SP

Carros apreendidos no pátio do Detran

Entre 14 e 18 de outubro o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) realiza leilão em Guarulhos, na Grande São Paulo, de carros apreendidos, em um total de 1.335 lotes.

Neste lote, há 79 veículos em condição de rodagem, 1.053 sucatas com motor aproveitável, 171 sucatas com motor sem serventia e32 sucatas para fundição ou reciclagem, de acordo com informações do edital, que está disponível no Diário Oficial do Estado.

No edital é possível verificar todas as informações do veículo, como marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e lance mínimo definido por peritos. Os interessados em participar dos leilões devem fazer sua inscrição no site Chuí Leilões pelo menos 48 horas antes da data do evento.

Os lotes que vão a leilão podem ser avaliados presencialmente nos dois dias úteis que antecedem a abertura para os pré-lances. Os pré-lances serão iniciados uma semana antes da data do leilão, quando o participante sugere um preço para o veículo e que será convertido em lance na abertura do leilão. Se não for superado em 30 segundos após a divulgação, o dono do lance vence e pode adquirir a unidade.

De acordo com as regras, uma vez feito o lance, o comprador não pode desistir ou desfazer o acordo, de acordo com a Lei Federal 14.133/2021.

Quem optar por não fazer o pré-lance, pode participar normalmente do leilão. De acordo com as regras, os lances devem variar em, no mínimo, R$ 100. No caso das sucatas aproveitáveis, a variação deve ser de R$ 50.