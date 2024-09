Uma empresa húngara estaria relacionada com os ataques no Líbano com walkie talkies

Ataques no Líbano

Esta imagem retirada de um vídeo mostra um walkie-talkie que explodiu dentro de uma loja em Baalbek, a oeste do Líbano, em 18 de setembro de 2024 (AP Foto)

O grupo taiwanês Gold Apollo se viu envolvido em uma controvérsia após a explosão de pagers associados a membros do Hezbollah no Líbano, que resultou em pelo menos 12 mortes no primeiro ataque registrado na manhã da última terça-feira, 17 de setembro.

24 horas após o incidente, a empresa declarou que os dispositivos em questão foram fabricados pela BAC Consulting, uma empresa húngara com a qual tinham um acordo. Através de um comunicado, explicaram que, embora tivessem autorizado a BAC a utilizar sua marca para a venda de produtos em certas regiões, a responsabilidade pelo design e fabricação recaía totalmente sobre eles.

Numa entrevista com a NBC, Cristiana Barsony-Arcidiacono, presidente da BAC Consulting, confirmou sua colaboração com a Gold Apollo, mas negou qualquer envolvimento na produção dos pagers.

Incerteza sobre a BAC Consulting

Fundada em 2022 e registrada em Budapeste, a BAC Consulting opera a partir de um modesto escritório nos arredores da cidade. De acordo com documentos legais, Barsony-Arcidiacono aparentemente é a única funcionária da empresa, que relatou um faturamento de 210 milhões de florins (aproximadamente US$ 592.000) e lucros anuais de cerca de US$ 50.000.

O site da BAC, atualmente inacessível, descrevia a empresa como um agente de mudança a nível internacional com uma rede de consultores. Barsony-Arcidiacono se apresenta como "consultora estratégica para organizações internacionais".

De Taiwan, Gold Apollo negou informações da mídia que afirmavam terem fabricado e vendido os pagers para o Hezbollah. Hsu Ching-kuang, diretor da empresa, reiterou que seu papel se limitava à autorização do uso da marca, sem se envolver no design ou fabricação. O Ministério Público de Taiwan iniciou uma investigação sobre o assunto.