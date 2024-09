VÍDEO: Viatura da PM perde controle, bate em árvore e explode durante perseguição a bandidos, em SP

Viatura da PM explodiu após bater em árvore durante perseguição no Parque do Carmo, na Zona Leste de SP

Uma perseguição a criminosos terminou com dois policiais militares feridos no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo. O agente que conduzia uma viatura perdeu o controle, bateu contra um poste e, na sequência, o veículo explodiu. Os bandidos acabaram localizados e presos por outra equipe. Já os PMs foram socorridos, sendo que um deles está em coma em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Veja abaixo o vídeo divulgado pela Record News:

O caso ocorreu no último sábado (14). O vídeo mostra um carro seguindo em alta velocidade pela Avenida Afonso Sampaio e Souza, sendo perseguido pelos PMs. Logo, a viatura policial bateu contra uma árvore e explodiu, deixando o veículo em chamas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os dois policiais militares que estavam na viatura ficaram feridos, sendo que um deles foi socorrido consciente e levado a um hospital. Já o outro estava em coma induzido, em uma UTI, em função das lesões provocadas pelo acidente.

A pasta destacou que a dupla que estava em fuga, suspeita de furtar a roda com estepe de um carro, foi identificada e presa por outra equipe da PM.

“Policiais militares faziam patrulhamento, quando flagraram os autores furtando o estepe de um veículo. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os criminosos entraram no carro e fugiram. Os PMs iniciaram o acompanhamento, quando houve um acidente de trânsito. Dois policiais ficaram feridos e foram socorridos. A viatura ficou danificada e sofreu um princípio de incêndio”, informou o comunicado da SSP-SP.

Os suspeitos, que têm 21 e 24 anos, foram levados ao 53º Distrito Policial (DP) do Parque do Carmo, onde o caso foi registrado como “furto” de roda de pneu de carro e choque de veículo. Eles permanecem à disposição da Justiça.