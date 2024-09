Preço da Cesta básica teve queda de 0,96% em agosto em São Paulo, aponta pesquisa Procon

O valor médio cesta básica do paulistano caiu de R$ 1.279,42 em julho para R$ 1.267,12 em agosto, uma queda de 0.96%, de acordo com a pesquisa feita pelo Procon-SP em convênio com a Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos).

O levantamento indica que os grupos Alimentação e Limpeza foram os que apresentaram maiores quedas, com 1% e 3,54%, respectivamente. Produtos de higiene pessoal apresentaram uma alta de 1,11%.

Dos 39 produtos pesquisados no item alimentação, as maiores quedas foram no preço da cebola (-22,70%), batata (-22,22%), farinha de mandioca torrada (-8,16% e alho (-6,32%). Café em pó e carne de primeira subiram 0,21% e 0,07%, segundo o levantamento.

Cebola teve a maior queda na variação mensal Foto: Pexels

Entre os produtos de limpeza, o sabão em pó foi um dos principais responsáveis pela queda do preço da cesta, com variação de -8,19%. A água sanitária também teve queda de 2,03%,

Entre os produtos de higiene, que apresentaram alta em relação ao mês passado, as maiores variações foram no preço do desodorante (+7,31%), sabonete (+3,38%) e papel higiênico (+1,43%). Caíram o creme dental (-1,51%) e o absorvente (-1,91%).

CLIQUE E VEJA O RELATÓRIO COMPLETO DA PESQUISA DO PROCON-SP

NO ANO

Na variação anual, o levantamento do Procon-SP aponta que entre agosto do ano passado até agosto deste ano, a variação de preço da cesta básica na cidade de São Paulo subiu 6,05%, com valores acumulados principalmente na batata (70,51%), cebola (50,79%) e arroz (41,21%).