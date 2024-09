Este é o histórico conturbado do detido pelo novo atentado contra Donald Trump

Após uma nova tentativa de assassinato contra o ex-presidente, Donald Trump, neste domingo em um campo de golfe em Palm Beach, Flórida, o principal suspeito do ato foi identificado como Ryan Wesley Routh, um homem de 58 anos natural da Carolina do Norte, mas que reside no Havaí desde 2018.

Routh, que manteve uma empresa de construção focada em instalações para pessoas sem-teto, também se destacou, de acordo com as primeiras investigações, por ter um histórico criminal que inclui crimes menores como posse de drogas e dirigir sem licença.

Ryan Wesley Routh Ryan Wesley Routh em Kiev, Ucrânia, durante uma marcha contra a invasão russa, 30 de abril de 2022 (Efrem Lukatsky/AP)

Histórico de Ryan Wesley Routh

O principal suspeito do segundo atentado contra o candidato republicano em menos de três meses, é conhecido por suas posturas políticas ativas e seu apoio a causas democratas. Ao longo dos anos, ele tem sido um doador frequente para campanhas e causas ligadas ao Partido Democrata e, em suas publicações recentes, expressou uma forte rejeição a Trump e um fervor pela causa ucraniana no conflito com a Rússia.

Em várias mensagens nas redes sociais, Routh expressou seu desejo de lutar contra a Rússia, inclusive afirmando em várias postagens estar disposto a sacrificar sua vida na batalha. Essas declarações foram descritas por algumas fontes como "delirantes" e não foram respaldadas por nenhuma participação real no conflito ucraniano.

O FBI e outras agências de segurança estão realizando uma investigação minuciosa para determinar as motivações de Routh, os detalhes do ataque e para esclarecer se existe uma possível conexão do agressor com grupos ou movimentos extremistas. Enquanto isso, o incidente reacendeu o debate sobre a segurança de figuras públicas e a influência das posturas políticas em atos de violência.