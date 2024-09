Debate Rede TV/ UOL: candidatos recuam e segundo bloco discute propostas

Debate tem momento de calmaria no segundo bloco.

Após um primeiro bloco repleto de agressões e acusações que terminaram em uma gritaria generalizada, o segundo bloco do debate promovido pela UOL e Rede TV! terminou de forma civilizada e com apresentação de propostas por base dos candidatos.

Diferente do primeiro bloco, onde os próprios candidatos questionaram seus adversários e acabaram provocando uma grande confusão, os questionamentos foram feitos por jornalistas do UOL e da Rede TV! que colocaram em pauta propostas para a cidade de São Paulo.

Com perguntas direcionadas, os jornalistas evitaram polêmicas e abordaram pontos relevantes sobre o histórico dos candidatos e possíveis propostas para caso sejam eleitos. Apesar do momento de calmaria, o bloco também começou com resquícios de tensão entre os candidatos.

Ameaça de processos e pedido de retirada

Antes da abertura do bloco de questionamento dos jornalistas, as candidatas Marina Helena e Tábata Amaral puderam realizar seus questionamentos, visto que no bloco anterior não tiveram a oportunidade de fala.

Seguindo com os ânimos exaltados, Marina Helena pediu que José Luiz Datena desista da candidatura e o acusou de não ter “estabilidade emocional” para gerir a cidade. Em sua resposta, o candidato afirmou que “quem levou a cadeirada” foi ele ao constantemente ter sua honra agredida por Marçal. O candidato do PSDB inclusive afirmou ter agido em “legítima defesa da honra”.

Por fim, Marina Helena e Tábata Amaral também trocaram farpas, com a candidata do Novo acusando Tábata de utilizar um jatinho para visitar o namorado em Recife. Por sua vez, Tábata afirmou que irá processar Marina Helena por divulgar informações falsas.