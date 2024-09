“Absolutamente não”: ABC nega ter dado as perguntas para Kamala Harris antes do debate

Donald Trump e os Republicanos afirmaram que a candidata democrata Kamala Harris e a ABC conspiraram contra ele durante o debate eleitoral em 10 de setembro. O ex-presidente mantém que a produção deu as perguntas com antecedência para a democrata, então ela já sabia como responder às perguntas. No entanto, isso foi negado pelos executivos da emissora de TV.

ANÚNCIO

“Absolutamente não... Harris não recebeu nenhuma pergunta antes do debate,” disse um porta-voz da ABC em um comunicado ao The Daily Beast, conforme relatado pelo New York Post.

O porta-voz afirmou que nenhum membro da equipe de Kamala Harris entrou em contato com os moderadores do debate, David Muir e Linsey Davis.

A posição da ABC surgiu depois que Donald Trump afirmou que Harris sabia das perguntas antes do debate, algo que, se verdadeiro, seria uma violação das regras do debate. "Eu acho que ela tinha as perguntas. E acho que os moderadores... foram uma vergonha para o jornalismo americano... Você viu como foi feito, foi ridículo", afirmou o candidato presidencial ao The Post.

Ele disse à Fox News que achou estranho que ela já estivesse familiarizada” com as perguntas, e também questionou a forma como os moderadores o interromperam e não a ela.

Kamala Harris e a polêmica sobre seus brincos

Uma das críticas contra Kamala Harris por sua participação no debate é sobre seus brincos, pois há versões sugerindo que eram fones de ouvido Bluetooth sem fio disfarçados.

Aqueles que acusam o candidato democrata de usar pontos eletrônicos afirmam que eles eram da marca NOVA H1 Audio Earrings, projetados por uma empresa alemã.

Apesar das acusações, não há evidências para apoiá-las. O site ‘O Que Kamala Vestiu’ afirma que Kamala usou os mesmos brincos em várias ocasiões, incluindo eventos públicos. Além disso, explica que os brincos NOVA H1 são muito diferentes porque são mais grossos e envolvem o lóbulo da orelha.