Quina tem prêmio de R$ 8,9 milhões; veja os números desta segunda-feira

Apostadores da Quina que tentaram a sorte no sorteio de hoje da loteria podem levar para casa um prêmio que está acumulado e pode chegar a R$ 8,9 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Confira as cinco dezenas sorteadas nesta segunda-feira (16) para a Quina:

01, 20, 22, 42, 76

Quer receber as notícias atualizadas das loterias em tempo real pelo Whatsapp? Clique aqui

SORTEIO DE SÁBADO

Nenhum apostador botou as mãos no dinheiro do prêmio da Quina no sorteio do último sábado. Cinquenta e cinco apostas faturaram R$ 9.224,14 por quatro acertos e 5.084 apostas levaram pra casa R$ 95,03 por acertar três dezenas.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.