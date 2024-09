Eleições em SP: pesquisa mostra Nunes liderando e Marçal e Boulos lutando pela segunda colocação, mas todos dentro da margem de erro

O levantamento do instituto Real Time Big Data/TV Record divulgado nesta segunda-feira mostra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) liderando a corrida à Prefeitura de São Paulo, seguido de perto por Guilherme Boulos (Psol) e por Pablo Marçal (PRTB), ambos com 22%.

Como a margem de erro é de três pontos para cima ou para baixo, os três estão tecnicamente empatados, mas as pesquisas mais recentes mostram que Marçal estagnou o crescimento e também que Nunes avançou sobre seu principal oponente, Boulos.

A nova configuração, segundo os analistas políticos, mostra a força do horário eleitoral gratuito na TV, onde o candidato emedebista possui o maior tempo entre todas as coligações, em detrimento de Pablo Marçal, que não tem nenhum.

Os dados dessa pesquisa foram colhidos na semana anterior ao debate da TV Cultura, deste domingo, quando José Luiz Datena (PSDB) desferiu uma cadeirada no influenciador Pablo Marçal após ser provocado por ele.

No segundo escalão da pesquisa, aparecem Tabata Amaral (PSB), com 9%, e Datena com 6%. Maria Helena (Novo) obteve 3%.

Os demais candidatos, Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP), somados, chegaram a 1%.

No total o levantamento ouviu 1,5 mil eleitores na cidade de São Paulo entre os dias 13 e 14 de setembro. Essa pesquisa tem 95% de confiança.